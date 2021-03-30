صحفي ماركا لمصراوي: صلاح جاهز لخوض تحدي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

يرى هوجو سيريزو، الصحفي في ماركا الإسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مستعد لتحدي جديد بالرحيل عن ليفربول، مشيدًا بما فعله اللاعب منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف 2018.

وأجرى سيريزو حوارًا مع صلاح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أحدث ضجة على الصعيد العالمي.

وأضاف هوجو من خلال تصريحات ليلا كورة حول كواليس مقابلته مع صلاح : "هذا الأمر انطباع من خلال الحديث مع صلاح وليس معلومة، أرى أن صلاح سيُكمل عقده في ليفربول، بعدها أظن أنه سيكون جاهز لخوض تحدي جديد."

وينتهي تعاقد ليفربول مع محمد صلاح في عام 2023 وسط تقارير حول أنباء عن اهتمام إسباني ورغبة إنجليزية من ليفربول في تمديد العلاقة بين الطرفين والتي بدأت عام 2017 بعد انتقاله من روما الإيطالي.

وعن العلاقة بين راموس وصلاح قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في ربع نهائي دوري الأبطال والتي ستقام يوم الثلاثاء 6 أبريل بعد واقعة تعرض صلاح للإصابة على يد المدافع الإسباني في 2018 قال الصحفي الإسباني: "صلاح لا يدخل هذه المباراة بنية الثأر، لا مجال للحديث عن الثأر هنا."

وأضاف: "صلاح نجح في "دفن" الأمور بالطريقة الصحيحة تألق وسجل الكثير من الأهداف، أصبح بطلاً بعد هذه الواقعة، تصرف بالطريقة المثلى من وجهة نظري."

واختتم: "صلاح داخله يشعر أنه يفوز ويحقق كل هذه النجاحات بسبب ماحدث في كييف، خسارة هذه المباراة جعله يرغب في الفوز وعدم تكرار الأمر مرة أخرى."