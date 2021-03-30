موسيماني: 3 أهداف نحققها من الفوز على المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يسعى لتحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه؛ لحسم التأهل لدور الثمانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إن الأهلي سيتوجه إلى السودان؛ بهدف تقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة.

وأكمل: "الفوز على المريخ، يمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلي جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه".

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.

واستكمل: "ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل، دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلي هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين."

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.