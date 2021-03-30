"بايرن لن يتأثر".. لايبزيج يعلق على غياب ليفاندوفيسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

أكد نادي لايبزج أنه لا يتوقع أن يبدو بايرن ميونخ أضعف بكثير في حالة غياب نجم هجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة المقررة بين الفريقين يوم السبت المقبل في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب لايبزج، يحتل بايرن ميونخ الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقال ماركوس كرويشه مدير الكرة بنادي لايبزج في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء :"بايرن سيدفع بفريق تنافسي حتى في حالة غياب ليفاندوفسكي."

وتعرض ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 35 هدفا، لإصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البولندي في المباراة أمام أندورا أمس الأول الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويتوقع أن يغيب ليفاندوفسكي لفترة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أيام، وهو ما يرجح غيابه عن المباراة أمام لايبزج.

ومن المقرر أن يخضع ليفاندوفسكي للمزيد من الفحوص الطبية اليوم الثلاثاء في ميونخ.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز في مواجهة أقرب منافسيه لايبزج، ليتقدم خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البوندسليجا للموسم التاسع على التوالي.