الأهلي يشيد بجهود السفارة المصرية قبل رحلة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول التي ستغادر الي السودان غداً بجهود السفارة المصرية في الخرطوم ودورها الكبير.

وقال الدرندلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إن السفارة المصرية تقوم بدور كبير لتسهيل مهمة أبناء الرداء الأحمر قبل مواجهة المريخ المقرر لها السبت المقبل بملعب الجوهرة الرزقاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف :" تواصلت مع السفير حسام عيسي السفير المصري بالخرطوم وتحدثنا عن كل شئ وتعاون معنا في إنهاء كافة الأمور وأطمئن بنفسه حتى على كل إجراءات وصول البعثة وتسكينها وملاعب التدريب والإقامة والعودة للقاهرة".

وأوضح:" ما قام به السفير المصري بالخرطوم حسام عيسي ليس غريبا على الدبلوماسية المصرية ..فهم يقومون بدور كبير في تسهيل مهمة كل البعثات الرياضية بالخارج".

وشدد أن الفريق سيخوض مرانه الأخير صباح غد بإستاد مختار التتش قبل أن تغادر البعثة الي مطار القاهرة عصر ذات اليوم لتسافر علي متن طائرة خاصة إلي الخرطوم والمبيت هناك.

وقال إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حرص علي توفير طائرة خاصة للفريق بهدف منحهم الراحة وزيادة درجات الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وأضاف أن الفريق سيخوض مرانه الأول بملعب الجوهرة الزرقاء في الثالثة من عصر الخميس وهو الأستاد الذي يستضيف المباراة وفي نفس توقيتها.

وأوضح ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توصل لإتفاق مع مسئولي المريخ السوداني على أن يتدرب الفريق الأحمر يوم الخميس بملعب الجوهرة الزرقاء بسبب إرتباط نفس الإستاد بمباراة الهلال وصنداونز يوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وشدد الدرندلي علي أن الفريق سيخوض مرانه الأخير بأحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة يوم الجمعة والذي يسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني بيتسو موسيماني بجابن قائد الفريق ، وقال أن البعثة سوف تعود للقاهرة عقب نهاية المباراة مباشرة علي متن الطائرة الخاصة .