ساسي نافيا رحيله عن الزمالك: سأرد في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، ما تردد بشأن رحيله عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ساسي: "تحدث الرئيس عن بقائي وجدية التجديد مع النادي، ومع احترامي للجميع لا أرحب بالأخبار الكاذبة".

واضاف: "أنا أتحدث بوضوح في كل ملفاتي وأعلم أني لا أظهر كثيرا في الإعلامي، لكن أوضح للرأي العام أنني لا أقبل الأخبار الكاذبة".

وأتم: "سأقوم بالرد في الوقت المناسب".

وكان ساسي قد انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادما من النصر السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.