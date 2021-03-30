الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يضع اتحاد الكرة المصري في ورطة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يضع اتحاد الكرة المصري في ورطة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت مباراة منتخب مصر وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، في أزمة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري، بعدما فشل في تأمين النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي عقب نهاية المباراة، على إثر غياب الأمن بشكل تام عن المشهد في مباراة يفترض أنها بدون جمهور.

واندفع عدد كبير من الجماهير إلى أرضية الملعب بعد المباراة رغبة في التقاط صور تذكارية مع اللاعب المصري، ومنهم من حاول عناق اللاعب بقوة في ظل محاولات من صلاح إبعاد الجمهور، إضافة إلى حرصه على التقاط الصور التذكارية مع عدد منهم.

وظل اللاعب مندهشا مما يحدث، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والبرامج الرياضية المصرية الموقف، وانتقدوا اتحاد الكرة في تنظيم المباراة وغياب رجال الأمن، واقتحام الجمهور للملعب، وكلها أمور قد تتسبب في عقوبات على الجانب المصري من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولم يعلق صلاح، حتى الأن على ما حدث، خاصة في ظل سوابق لأزمات سابقة بينه وبين اتحاد الكرة المصري.

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