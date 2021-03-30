شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد «ألابا» مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاى سبورتس» تفاصيل عقد الدولى النمساوى ديفيد ألابا مع ريال مدريد الإسبانى، قبل الانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل، وقرر ديفيد ألابا الرحيل عن بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الجارى، ويعد ريال مدريد الأقرب للحصول على خدماته. وقال فابريزيو رومانو، الصحفى الشهير بشبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية، إن هناك اتفاقًا شبه نهائى بين ريال مدريد وألابا على انتقال الأخير إلى صفوف الميرنجى بدءًا من الموسم المقبل.

وأضاف رومانو أن ديفيد ألابا سينضم إلى ريال مدريد بعقد مدته 4 سنوات حتى يونيو 2025، مقابل حصوله على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا.

وأكد رومانو أنه على الرغم من عدم وصول الاتفاق بين ألابا وريال مدريد إلى مرحلة الرسمية، إلا أن الملكى حتى هذه اللحظة هو الفريق المرشح بقوة للظفر بخدمات اللاعب النمساوى.

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية عن عودة النجم إيدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد، بعد استشارة أطباء بلجيكا حول إصابته خلال فترة التوقف الدولى، ويمر إيدين هازارد بفترة صعبة مع ريال مدريد، بسبب معاناته من مشاكل بدنية مستمرة خلال الموسم الجارى، خاصة فى ظل تعرضه للإصابات بشكل متكرر. وحسبما نشرت صحيفة «ABC»الإسبانية، فإن هازارد يعود إلى ريال مدريد بعدما حصل على نصيحة أطباء منتخب بلجيكا، والتى تتمثل فى العمل البدنى المكثف على الجزء السفلى من جسمه بداية من عضلات البطن إلى الكاحلين.

ديفيد ألابا - صورة أرشيفية

وأضافت أن أطباء منتخب بلجيكا، وعلى رأسهم ليفين ميستشالك، إخصائى العلاج الطبيعى، الذى يثق به هازارد، نجم ريال مدريد، يرون أن اللاعب ليس لديه مشاكل بدنية تتعلق بالعملية الجراحية التى خضع لها فى الموسم الماضى، وأنه يحتاج للعمل بجد لتحسين وضعه. وأوضحت أن ريال مدريد أعطى إيدين هازارد إذن السفر إلى بلجيكا، من أجل الخضوع لفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب بلجيكا على أن يعود بعد نهاية فترة التوقف الدولية والعمل للتعافى فى نادى العاصمة الإسبانية حتى العودة للمباريات.

يذكر أن إيدين هازارد شارك فى 14 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجارى 2021، وأحرز 3 أهداف.