شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لبايرن ميونخ بعد إصابة «ليفاندوفسكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البولندى لكرة القدم غياب روبروت ليفاندوفسكى مهاجم المنتخب وفريق بايرن ميونخ الألمانى عن مواجهة إنجلترا المقبلة فى الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022 فى التصفيات الأوروبية المؤهلة بسبب تعرضه لإصابة على مستوى ركبته اليمنى.

وتستضيف إنجلترا، مساء اليوم، منتخب بولندا على ملعب ويمبلى فى التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة بقيادة الحكم الهولندى بيورن كيوبرس.

وأفاد بيان الاتحاد البولندى لكرة القدم الرسمى، بأن ليفاندوفسكى يُعانى من إصابة فى أربطة الركبة اليمنى قد تعرض لها فى مباراة أندورا بالأمس.

روبرت ليفاندوفسكي - صورة أرشيفية

وأضاف البيان أن غياب ليفاندوفسكى قد يصل من 5 إلى 10 أيام، وسيعود إلى ناديه ليخضع للعلاج. وغادر الدولى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، هدّاف فريق بايرن ميونخ الألمانى وقائد بولندا، معسكر منتخب بلاده صباح اليوم الاثنين، نتيجة الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة التى جمعت المنتخب البولندى مع نظيره أندورا مساء أمس الأحد.

ونجح منتخب بولندا فى اكتساح نظيره منتخب أندورا بثلاثية نظيفة أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتم استبدال روبرت ليفاندوفسكى خلال المباراة الأحد الماضى، بعدما شعر بآلام قوية فى الركبة، ولم يستطع استكمال المباراة.