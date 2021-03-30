شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان ينافس برشلونة على التعاقد مع «فينالدوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الهولندى جورجينو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول، من الرحيل عقب نهاية عقده الذي سينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن فينالدوم لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع ليفربول على تجديد عقده، مشيرة إلى أنه يقترب من مغادرة الريدز.

وأضافت أن فينالدوم يتمتع بإعجاب مواطنه رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، موضحة أن البارسا قد يقدم عرضًا للاعب لمدة 3 مواسم مقابل 8 ملايين يورو كراتب سنوى في الموسم الواحد. وتابعت الصحيفة أن إنتر ميلان يحاول مزاحمة برشلونة، حيث يريد النيراتزورى التعاقد مع فينالدوم، لتعزيز صفوفه، في ظل رغبة النادى في ضم عناصر مميزة للمنافسة في دورى أبطال أوروبا.

وختمت بأن إنتر مع ذلك لم يذهب إلى أبعد من السؤال عن موقف فينالدوم دون تقديم أي عرض له، في ظل أن النادى يعرف جيدًا أن كومان قد يلعب دورًا في التأثير على قرار اللاعب.