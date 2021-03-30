شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يرد على استبعاد عبدالله السعيد من منتخب مصر بعد تألق أفشة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على إمكانية استبعاد عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، من حساباته بعد تألق محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في المباريات الأخيرة لأحفاد الفراعنة.

وقال البدري في تصريحات إذاعية: « بالتأكيد عبدالله السعيد لاعب كبير وهو مُفضل كثيراً بالنسبة لي، ولكن لا يعني تألق أفشة استبعاد عبدالله السعيد من منتخب مصر بشكل نهائي».

وأوضح:«المنافسة جميلة بين أفشة وعبدالله السعيد، وسعيد بها بالطبع، وأمر جيد أن يتواجد أكثر من لاعب مميز في مركز واحد».

وأنهى تصريحاته مشيداً بالروح الكبيرة التي دفعت النني للتنازل عن الشارة لمحمد صلاح، مؤكداً أنه لم يتدخل في هذا الأمر.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.