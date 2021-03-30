شكرا لقرائتكم خبر عن «كونيوه» تعود بقوة لملاعب التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثرت مسيرة لاعبة التنس الكرواتية آنا كونيوه بسبب معاناتها من الإصابات لكنها الآن جاهزة لتجاوز هذه الانتكاسات مع عودتها بقوة للبطولات. وفازت كونيوه بلقبى بطولتى أستراليا وأمريكا المفتوحتين للناشئات فى 2013 عندما كان عمرها 15. وبعد ثلاثة أيام من إتمام عامها الـ16 فازت على المصنفة 14 عالميا وقتها الإيطالية روبرتا فينشى فى أول مشاركة لها فى القرعة الرئيسية فى بطولات المحترفات.

ووصلت كونيوه إلى دور الثمانية فى أمريكا المفتوحة فى 2016 ودخلت قائمة أول 20 مصنفة عالميا فى العام التالى لكنها تعثرت بعد ذلك بعد خضوعها لأربع عمليات جراحية فى المرفق.

وحصلت المصنفة 338 عالميا على بطاقة اشتراك مباشر فى بطولة ميامى المفتوحة وفازت مؤخرا بثلاث مباريات متتالية فى القرعة الرئيسية وهى المرة الأولى التى تحقق فيها هذه النتائج منذ وصولها للدور الرابع فى ويمبلدون فى 2017.

وخلال هذه المباريات الثلاث فازت اللاعبة الكرواتية مرتين متتاليتين فى مواجهة لاعبتين من قائمة أول 20 مصنفة على مستوى العالم بما فى ذلك مباراتها السبت الماضى أمام بطلة فرنسا المفتوحة البولندية إيجا شيانتيك.

وقال كونيوه (23 عاما) للصحفيين بعد الفوز: «عانيت من الإحباط طوال العامين الماضيين.. وبالتالى فإن العودة وأنا فى صحة جيدة وأنافس على هذا المستوى يعنى الكثير بالنسبة لى». وأضافت اللاعبة أن حبها للعبة هو الذى دفعها للاستمرار وعدم الاستسلام. وتقول أيضا إنها تعتقد أن بوسعها العودة إلى قمة الأداء من جديد.