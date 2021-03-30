شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» على أعتاب التعاقد مع «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من التفاؤل لدى مسؤولى نادى برشلونة الإسبانى حول قدرتهم على حسم صفقة التعاقد مع النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم هالاند، 20 عامًا، مستويات مميزة للغاية فى الموسم الجارى مع بوروسيا دورتموند الألمانى، ما دفع كبار الأندية الأوروبية للتصارع للحصول على توقيعه، وعلى رأسها ريال مدريد، وبرشلونة، وتشيلسى، ومانشستر سيتى، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وغيرها.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن برشلونة يضع أولوية قصوى للتعاقد مع هالاند لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، ويرى خوان لابورتا، الرئيس الجديد للبلوجرانا، أن النرويجى هو اللاعب القادر على قيادة المشروع الرياضى خلال العقد المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة يعلم مدى صعوبة التعاقد مع هالاند بسبب سباق الأندية الأخرى على ضمه فى الوقت الذى يعانى فيه البلوجرانا من أزمة اقتصادية كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا. ويعتقد مسؤولو برشلونة أن بوروسيا دورتموند سيعرض هالاند للبيع الصيف المقبل، ولن ينتظر حتى انتقالات 2022 بسبب بند فى عقد اللاعب ببيعه فى حال وصول عرض مقابل 75 مليون يورو، فى حين يمكن بيعه فى الميركاتو المقبل بمبلغ يصل إلى 150 مليونًا.

هالاند - صورة أرشيفية

وعلى الرغم من الأزمة المالية لدى برشلونة، إلا أن مسؤولى النادى يثقون فى قدرتهم على توفير الأموال الكافية لضم هالاند ولديهم تفاؤل بقدرتهم على حسم الصفقة لصالحهم فى الصيف المقبل.

فى سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة يفاوض المدافع البرازيلى الشاب ناتان، البالغ من العمر 20 عامًا، والذى أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريد بول براجانتينو الأسبوع الماضى، وترك انطباعًا إيجابيًّا بالفعل مع فريق فلامنجو، حيث شارك فى 14 مباراة فى الدورى مع النادى منذ سبتمبر. وظهر ناتان فقط فى واحدة من مباريات فلامنجو الـ11 الأخيرة فى الدورى قبل أن يتعاقد مع براجانتينو بشكل مؤقت، لكنه مع ذلك لفت الأنظار بأدائه الرائع فى قلب الدفاع. ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، أرسل برشلونة كشافة لمراقبة تطور ناتان، وقد أعجب البلوجرانا بالمدافع الشاب، لكن تكمن الأزمة فى الشرط الجزائى بعقد اللاعب.

ويشير التقرير إلى أن المدافع الذى يبلغ طوله 6 أقدام يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 70 مليون يورو فى عقده مع فلامنجو، لذلك قد يواجه النادى الكتالونى أزمة فى الوقت الذى يعانى فيه من ضائقة مالية، لأنهم يعطون الأولوية لتمديدات عقود ليونيل ميسى وعثمان ديمبلى.