شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب «نجمه» أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدى، بقيادة على ماهر، ضربة قوية قبل مواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.



ويأتي ذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها علاء عطا، ظهير أيمن الفريق، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة، وهو الأمر الذي سيتسبب في غياب اللاعب لنحو أسبوعين، وذلك حسبما أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.



وأضاف محمود الشحات، أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسوابقة الدوري الممتاز.