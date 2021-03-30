شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي تونسي: الترجي يفاوض عمرو السولية وجونيور أجايي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عادل بوهلال الإعلامي التونسي، إن نادي الترجي الرياضي دخل في مفاوضات مع ثنائي الأهلي المصري عمرو السولية جونيور أجايي من أجل الحصول على خدماتهما.

وأضاف بوهلال في تصريحات لقناة التاسعة التونسية أنه تواصل مع مصدر من مجلس إدارة الترجي وأكد له على وجود مفاوضات مباشرة مع السولية وأجايي نجمي الأهلي.

وتابع: «إدارة الترجي تنتظر نهاية مسابقة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم الصفقتين».

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الأيام الأخيرة عن رغبة الأهلي في الحصول على خدمات الليبي حمدو الهوني، جناح الترجي التونسي، بعد تألقه بقميص فريق باب سويقة في الفترة الأخيرة.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني السبت المقبل في إطار لقاء الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي يحمل ممثل مصر لقبها في النسخة الأخيرة.

وتأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري الأبطال عقب فوزه على الزمالك في القاهرة بالجولة الماضية من المجموعات.