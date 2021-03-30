شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم هالاند.. 5 نجوم بإمكانهم تعويض أجويرو في مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين، رحيل نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده.

حطم سيرجيو أجويرو، الأسطورة الحقيقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع الأرقام التهديفية وهو الهداف القياسي لمانشستر سيتي. حاليًا هو رابع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 181 هدفًا، وقد عزز أجويرو إرثه كواحد من أكثر المهاجمين في إنجلترا.

لن يكون استبدال مهاجم عالي الجودة مثل أجويرو أمرًا سهلاً، ومع ذلك، يمكن أن يكون لهؤلاء اللاعبين تأثير مماثل إذا وقعوا مع مانشستر سيتي.

دعونا نلقي نظرة على 5 مهاجمين يمكن أن يحلوا محل أجويرو في مانشستر سيتي..

5- أندريه سيلفا - أينتراخت فرانكفورت:

كان المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا في حالة جيدة مع أينتراش فرانكفورت هذا الموسم. وضع المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا أجويرو بأرقام مماثلة في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل 21 هدفًا مذهلاً في 24 مباراة فقط.

بعد فترة صعبة في ميلان، أظهر أندريه سيلفا لعالم كرة القدم ما هو قادر على القيام به من خلال بعض العروض والأهداف المذهلة لفرانكفورت. قد يكون أندريه سيلفا، المهاجم الكامل الذي يتمتع بقدميه وفي الهواء، مقامرة تستحق أن تخوضها مع مانشستر سيتي.

تم ربط المهاجم الموهوب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مؤخرًا، لكن مانشستر سيتي أيضًا ارتبط به في وقت سابق من هذا العام.

يمكن أن يضيف أندريه سيلفا بالتأكيد بعدًا مختلفًا لهجوم مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

4- لاوتارو مارتينيز- إنتر ميلان

الأرجنتيني الذي يمكن أن يقوم بعمل جيد للغاية ليحل محل سيرجيو أجويرو في مانشستر سيتي، هو مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز. مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، كان لاوتارو مارتينيز قد حقق موسمًا مثمرًا في إنتر.

برصيد 14 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، أثبت مارتينيز مرة أخرى أنه أحد أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي. في سن الـ 23، لا يزال لدى لاوتارو وقت للتحسين ويمكن أن يكون بديلاً مثاليًا على المدى الطويل لسيرجيو أجويرو.

يتمتع مارتينيز بالسرعة ومهارات التشطيب الجيدة، وهو قادر على اللعب كمهاجم منفرد وكمهاجم مساعد. يمكن أن يصبح هجوم مانشستر سيتي القوي أكثر ديناميكية إذا تمكنوا من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف.

3- جواو فيليكس - أتلتيكو مدريد:

لاعب آخر يمكن أن يسلك مسارًا مشابهًا لسيرجيو أجويرو من خلال الانضمام إلى مانشستر سيتي هو لاعب أتلتيكو مدريد الشاب جواو فيليكس. كان البرتغالي قد مر بموسم مختلط مع روخيبلانكوس ويمكن أن يكون مُتاحًا للابتعاد عن إسبانيا.

كما قام سيرجيو أجويرو بالانتقال من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي وجواو فيليكس لديه جميع المكونات ليكون ناجحًا مثل الأرجنتيني الأسطوري.

لا يزال جواو فيليكس يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ولديه إمكانات هائلة وأسلوب اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي يمكن أن يطلق إمكاناته الكاملة. مع ارتباط سيرجيو أجويرو بالانتقال إلى إسبانيا، يمكن أن يسير جواو فيليكس في الاتجاه الآخر في فترة الانتقالات الصيفية.

2- هاري كين - توتنهام:

هاري كين هو نجم هجوم السبيرز، لاعب قناص ويمكن أن يحل محل سيرجيو أجويرو في مانشستر سيتي. كان مهاجم توتنهام ، تمامًا مثل سيرجيو أجويرو ، أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم القليلة الماضية.

قادرًا على تسجيل الأهداف والارتباط بزملائه في الفريق، أحدث هاري كين ضجة عندما اعترف مؤخرًا أنه غير متأكد من مستقبله مع توتنهام. وفي حديثه للصحفيين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، قال كين ردا على سؤال حول مستقبله:

"أعتقد أن هذا سؤال يصعب الإجابة عليه الآن. أحب دائمًا أن أركز على هدف واحد ووظيفة واحدة، وهذا لإنهاء المباراة بقوة مع توتنها ، والفوز بهذه التصفيات مع إنجلتر، وآمل أن أحصل على يورو رائع".

"أحاول الابتعاد عن هذه التكهنات قدر الإمكان. أنا أركز بشكل كامل على القيام بالمهمة على أرض الملعب من الآن وحتى نهاية الصيف وبعد ذلك سنرى إلى أين نذهب".

2- إيرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند:

اللاعب الذي يُرجح أن يصبح نجماً عالمياً في السنوات المقبلة، إيرلينج هالاند ، هو البديل المثالي لسيرجيو أجويرو في مانشستر سيتي. ويُقدم هالاند مستوى مذهل من التهديف هذا الموسم، حيث سجل 33 هدفًا مذهلاً في 31 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

مع والده، ألف إنج هالاند، بعد أن لعب لمانشستر سيتي من قبل، يمكن أن يكون إيرلينج هالاند متحمسًا لمتابعة خطى والده والانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف.

في النهاية يبدو أن تعويض رحيل سيرجيو أجويرو، الذي يمكن القول بأنه أعظم لاعب في مانشستر سيتي، ليس بالمهمة السهلة على الاطلاق، ولكن إذا كان بإمكان أي شخص القيام بذلك، فهو إيرلينج هالاند.