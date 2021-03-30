شكرا لقرائتكم خبر عن سامي :سموحة لم يحسم رحيل حسام حسن للاهلي الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الثلاثاء ، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق مصر المقاصة ، فى بطولة الدورى، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل على ستاد المقاولون العرب.



وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة المقاصة، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبى فى ترتيب جدول المسابقة.



ويؤدى الفريق تدريباته بشكل كامل بعد استعاده ثنائى المنتخب الأول حسام حسن ومصطفى فتحى، بالإضافة إلى محمدعبدالمنعم وأحمد حمدى عبدالقادر لاعبا المنتخب الأوليمبى والذين يضع عليهم المدير الفنى أمالا كبيرة فى الدخول للمربع الذهبى من بوابة المقاصة، خاصة وأن اللاعبين لديهم رغبة حقيقة فى التواجد مع الأربعة الكبار هذا الموسم، هذا ويدخل الفريق مسعكرا الخميس فى أحد الفنادق بالقاهرة استعدادا للمواجهة المقبلة فى الدورى.



على جانب آخر لم يحسم أحمد سامى المدير الفنى للفريق قراره حتى الآن بشأن العرض المغرى المقدم من الأهلى الليبى لضم حسام حسن هداف على سيبل الإعاره لمدة 4 شهور مقابل مليون دولار ، وسيعقد جلسه مع اللاعب تمهيدا لحسم الملف بشكل نهائى .