شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سابع مرة.. منتخب مصر إلى أمم أفريقيا بدون هزيمة في ‏التصفيات ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب مصر الأول من بلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2022، المقرر اقامتها بالكاميرون، للمرة 25 في تاريخه، كأكثر منتخب في القارة يشارك في بطولات أمم أفريقيا.

وتمكن المنتخب المصري من التأهل للكان كأول مجموعته، بعدما جمع 12 نقطة ولحق به منتخب جزر القمر للمرة الأولى في تاريخه بعد حصد 9 نقاط.

وضمت مجموعة مصر كل من كينيا وتوجو وجزر القمر، واستطاع الفراعنة التأهل بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم دون تلقي أي خسارة.

ويعتبر تأهل المنتخب المصري إلى أمم أفريقيا هو السابع من حيث عدم الخسارة في التصفيات المؤهلة، حيث سبق وأن تأهل الفراعنة إلى النهائيات دون الهزيمة في مشوارهم بالتصفيات.

وشهدت تصفيات نسخة 1970 أول تأهل لمصر دون خسارة في التصفيات، بعد الفوز على الجزائر بالقاهرة والتعادل في العودة إيجابياً.

المرة الثانية كانت في تصفيات نسخة 1976، بالفوز في مباراتين على حساب بوروندي، والفوز على تنزانيا ذهاباً والتعادل في الاياب.

التأهل الثالث بلا هزيمة في التصفيات كان في نسخة 1982، بالفوز على كينيا ذهاباً إياباً، والرابع كان بتصفيات بطولة 1992 في مجموعة ضمت كل من تونس وتشاد واثيوبيا.

تصفيات نسخة 2006 شهدت تأهل الفراعنة بلا هزيمة بعد تحقيق 3 انتصارات و3 تعادلات في المجموعة التي ضمت مع المنتخب المصري كل من بوروندي وبوتسوانا وموريتانيا.

وفي تصفيات نسخة 2017 عبر أحفاد الفراعنة المجموعة بلا خسارة أمام منتخبات تنزانيا وتشاد ونيجيريا وبلغوا النهائيات بعد يغبا 10 سنوات.

وينجح منتخب مصر في التأهل للمرة السابعة بلا خسارة في التصفيات يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون بعد الانتصار في 3 مواجهات والتعادل في مثلهم.