شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى قبل السفر للسودان: الفوز على المريخ له ثلاث فوائد للاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه؛ لحسم التأهل لدور الثمانية.

وقال موسيماني إن الأهلي سيتوجه إلى السودان؛ بهدف تقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، وهو يعمل خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي؛ حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلي جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه».

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.

واستكمل: «قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز».

وأضاف: «مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة».

وعن موقف الأهلي في المجموعة قبل الفوز على فيتا كلوب في الكونغو قال موسيماني: «ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل».

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلي هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.