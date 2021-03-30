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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عظيمة مديرًا فنيا للمقاصة حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسميا مع الكابتن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.
ووقع اللواء محمد عبد السلام وعظيمة على العقود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بفندق سونستا بحضور النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة النادي واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي والنائب وليد هويدي مدير الكرة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد اللواء محمد عبد السلام أن الكابتن محمد عظيمة من المدربين أصحاب الأسلوب العلمي في التدريب بجانب حصوله على كافة الرخص التدريبية من ألمانيا، فضلا عن تمتعه برؤية استثمارية وهو ما يتوافق مع السياسة العامة لنادي المقاصة في إدارة قطاع كرة القدم، وأشار عبد السلام إلى أن ظروف شخصية منعت المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي من التواجد في المؤتمر الصحفي اليوم.
من جانبه، أكد الكابتن محمد عظيمة أن فريق المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعته على تولي قيادة الفريق في المرحلة الحالية، وأشار إلى أنه يهدف لقيادة الفريق لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي للدوري والحفاظ على مسيرة النجاح التي يعتادها نادي المقاصة.
وأكد النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة نادي المقاصة أن التعاقد مع الكابتن عظيمة كان الهدف الأول منه الحفاظ على استمرارية نجاح الفريق، نظرا لخبراته التدريبية الكبيرة.
وأشار اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي إلى أن الكابتن عظيمة جدير بتولي قيادة فريق المقاصة، معربا عن ثقته في قدرة المدير الفني الجديد على قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري.
من جهته، أعرب النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة عن شكره لإدارة النادي على تجديد الثقة به للاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة، موضحًا أن استقرار إدارة النادي على تولي الكابتن عظيمة مهام القيادة الفنية للفريق جاء للثقة الكاملة في قدرته على تحقيق أهداف النادي.
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