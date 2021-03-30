شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المريخ.. محمد الشناوي يشكو من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر، عن سر استبدال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بين شوطي مباراة جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر برباعية نظيفة على حساب جزر القمر بملعب القاهرة الدولي أمس الإثنين، وتأهل المنتخبان إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وقال طاهر في تصريحات إذاعية: «الشناوي اشتكى من آلام خفيفة بين شوطي مباراة مصر وجزر القمر وفضلنا إراحته، خاصةً بعد التقدم بفارق 4 أهداف مع نهاية الشوط».

وتنتظر الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني، بملعب الأخير، السبت المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق 3 نقاط من مباراتيه أمام كل من المريخ وسيمبا التنزاني من أجل بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.