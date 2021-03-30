شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف مصير لاعبيه المصابين قبل المواجهات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا إن شريف دابو لاعب الفريق، عانى من بعض الآلام في العضلة الأمامية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب أجرى أشعة على الفور، وأثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، وتم وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي له تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

وأكد طبيب الفريق أن دابو سوف يلحق بلقاء الإنتاج الحربي الذي يقام في السابع من شهر أبريل المقبل، بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحول موقف أحمد محسن ظهير أيسر الفريق، قال: «اللاعب يعاني من رشح في الركبة، ويخضع حاليا للعلاج من أجل تجهيزه للقاء الإسماعيلي، الذي سيقام السبت المقبل بالجولة السابعة عشرة للدوري».