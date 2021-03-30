شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد السيد «زيزو» قبل مباراة الزمالك والمولودية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد سيد زيزو جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، لإصابة في الظهر خلال معسكر منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر، وهو ما يقلل من احتمالية مشاركته في مباراة المولودية القادمة.

كان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية أنه طلب من اللاعب مغادرة معسكر المنتخب بسبب آلام الظهر إلا أن زيزو رفض وطالب بالبقاء في معسكر الفراعنة.

ويلتقي الزمالك بمولودية الجزائر على ملعب الأخير، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وبات الزمالك مطالباً بالفوز في المباراتين المتبقيتين له بالمجموعة أمام المولودية وتونجيث السنغالي، بالإضافة إلى فوز الترجي على بطل الجزائر في لقاء الجولة الأخيرة من أجل التمكن من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم يشارك أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في مباراتي منتخب مصر أمام كل من كينيا وجزر القمر.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات أمم أفريقيا للمرة 25 في تاريخه، والتي من المقرر أن تقام في العام المقبل 2022 بالكاميرون.