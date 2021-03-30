شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اصابته عبدالرحمن الدح يساند طنطا فى تدريباته قبل مواجهة النصر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالرحمن الدح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على مساندة زملائه بالفريق قبل مواجهة النصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "ب".

حيث تواجد الدح في ملعب تدريبات الفريق عصر اليوم من أجل دعم ومساندة زملائه قبل خوض المباريات في الفترة القادمة.

وكان مهاجم الفريق الطنطاوي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في الفترة السابقة، وخضع لعملية جراحية.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة النصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "ب"، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا يوم الجمعة القادمة في تمام الثالثة عصرآ.