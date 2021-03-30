شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتعرض لمهزلة ونقترح اللعب في الدوري السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك على قرار اتحاد كرة السلة بإلغاء مباراة الفريق أمام الأهلي في قمة دوري السوبر أمس الإثنين بسبب حضور بعض نجوم فريق الكرة بالنادي للصالة.

وكتب حشيش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «أقترح أن نلعب في الدوري السعودي سيكون وضعنا أفضل جدا جد».

وأضاف المستشار المالي للزمالك: «سيتم الترحيب بنا وسيضعونا فوق الأعناق بعد ما نراه من عوار من التحكيم وتصرفات تخرج عن اي منطق وحيادية».

وأنهى تصريحاته: «لازم تدخل عاجل من الدولة للقضاء على هذه المهزلة».

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي قد تمسكوا بعدم إقامة مباراة قمة كرة السلة التي كان من المقرر إقامتها في صالة الزمالك أمس إلا بعد إخلائها من الجماهير وفقاً لقرار اتحاد اللعبة ليتم إلغاء المواجهة في نهاية الأمر.