شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد النني: اللاعب لا يفكر في العودة للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، عن مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

وقال علاء نظمي، في تصريحات تلفزيونية«محمد النني، عقده ينتهي مع أرسنال، في نهاية الموسم المقبل»، مضيفا :«اللاعب لديه عروض من بعض الدوريات الأوروبية، وعروض اخرى من الدوري الإنجليزي».



وأضاف :«النني، سوف يحسم مستقبله خلال شهرين من الأن واللاعب رغبته الأولى هو الاستمرار مع نادي أرسنال، فهو يعتبر النادي الإنجليزي بيته».

وتابع :«لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي مع النني"، مؤكدًا :"اللاعب لم يتلق أي عروض من الدوري التركي».

وأشار:«النني، لا يفكر في العودة للدوري المصري في الفترة المقبلة».