فرجاني ساسي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

رد النجم التونسي لاعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرجاني ساسي، عن أنباء رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وعبر حسابه الشخصي بـ "تويتر" كتب ساسي قائلاً: "تحدث الرئيس عن بقائي وجدية التجديد مع النادي، ومع احترامي للجميع لا أرحب بالأخبار الكاذبة".، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

واضاف: "أنا أتحدث بوضوح في كل ملفاتي وأعلم أني لا أظهر كثيرا في الإعلامي، لكن أوضح للرأي العام أنني لا أقبل الأخبار الكاذبة".

وأتم: "سأقوم بالرد في الوقت المناسب".

وانضم ساسي لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادماً من نادي النصر السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.