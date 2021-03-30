فرجاني ساسي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -
رد النجم التونسي لاعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرجاني ساسي، عن أنباء رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وعبر حسابه الشخصي بـ "تويتر" كتب ساسي قائلاً: "تحدث الرئيس عن بقائي وجدية التجديد مع النادي، ومع احترامي للجميع لا أرحب بالأخبار الكاذبة".، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".
واضاف: "أنا أتحدث بوضوح في كل ملفاتي وأعلم أني لا أظهر كثيرا في الإعلامي، لكن أوضح للرأي العام أنني لا أقبل الأخبار الكاذبة".
وأتم: "سأقوم بالرد في الوقت المناسب".
وانضم ساسي لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادماً من نادي النصر السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.