حسام حسن 69 هدفا .. ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر بعد ثنائية صلاح في جزر القمر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتقى النجم محمد صلاح، إلى وصافة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في مختلف البطولات، بعدما هز شباك جزر القمر بهدفين، أمس الاثنين، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022.

وأحرز صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليساهم في فوز مصر برباعية نظيفة.

ورفع الفرعون المصري رصيده إلى 43 هدفا، ليصعد إلى المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، تاركا المركز الثالث للراحل حسن الشاذلي (42 هدفا).

وبات صلاح على بعد 26 هدفا من متصدر القائمة، حسام حسن.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:

1- حسام حسن- 69 هدفا

2- محمد صلاح – 43 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا