س و ج: كيف يفكر حسام البدرى بعد تأهل منتخب مصر لأمم افريقيا ؟

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القاهرة - سامية سيد - نجح حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى تحقيق أول أهدافه مع الفراعنة بالتأهل لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون بعد تصدر المجموعة السابعة على حساب جزر القمر وتوجو وكينيا، وبدأ حسام البدرى على الفور التفكير فى المرحلة المقبلة.

س: ماذا ينتظر المنتخب فى المرحلة المقبلة؟

ج: يخوض منتخب مصر تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وتنطلق التصفيات فى شهر يونيو المقبل.

س: كيف يستعد المنتخب لهذه التصفيات؟

ج: حسام البدرى طلب جلسة مع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة حاليا، من أجل من مناقشة خطة العمل فى المرحلة المقبلة وكيفية الاستعداد للتحديات المقبلة.

س: هل هناك مطالب للبدرى قبل التصفيات المونديالية؟

ج: البدرى سيطلب إقامة معسكر ومباراة ودية أو اثنتين قبل التصفيات المونديالية وتحديدا فى شهر مايو المقبل لتحفيظ اللاعبين فكره والتواصل المستمر معهم.

س: هل سيضم البدرى وجوها جديدة؟

ج: البدرى أكد أنه سيتابع جميع اللاعبين قبل المعسكرات المقبلة وأن الباب مفتوح أمام الجميع وأن معيار الاختيار هو العدل بين الجميع، وبالتأكيد سيضم اللاعبين الذى يقدمون مستويات جيدة فى الدورى.

س: ما هى أهم مكاسب المعسكر الأخير من وجهة نظر البدرى؟

ج: الانسجام بين اللاعبين وعودة الروح وتألق المحترفين وظهور بعض اللاعبين بمستوى جيد مثل أفشة ومحمد شريف وغيرهم.