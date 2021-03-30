شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى عن أزمة المهدى سليمان: يمكن فى عقد إكرامى أن يكون الحارس الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، على الأزمة الأخيرة التي أثارها المهدي سليمان بسبب استبعاده من المشاركة مع بيراميدز منذ انضمام شريف إكرامي للفريق في بداية الموسم، وقال ناجى في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من الممكن أن يكون مكتوب في عقد شريف إكرامي أنه يكون الحارس الأساسي وهذا يحدث مع الحراس الكبار في أوروبا، البعض يكتب في عقده أنه يكون الحارس الأساسي إلا إذا تعرض لإصابة أو حدث هبوط في مستواه، لأن هناك أحمد الشناوي ويشارك في الكأس ولا توجد أزمة، ويمكن المهدي غيران شوية بسبب ابتعاده عن المنتخب وأنه كان الحارس الأساسي، أنصح المهدي أن يبتعد عن الأمور التي تستفز الإدارة ويهدى شوية.

أضاف عن أداء لاعبي المنتخب الأول أمام جزر القمر: لاعبي المنتخب أنهوا لقاء جزر القمر من الشوط الأول، وكان ممكن جنش يلعب من البداية ولكن البدري أراد أن يطمئن على النتيجة أولاً.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

وعن الثلاثي المرشح للمنتخب الأوليمبي في طوكيو قال ناجي: حراس المرمى الصغار عجبني جداً، ولكن ثقل محمد الشناوي وخبراته والثقة التي يمنحها للفريق وأنه يكون قائد من الخلف يؤهله لحراسة عرين المنتخب الأوليمبي وكذلك محمد صلاح وأرشح أيضاً حجازي، هذا ما تقتضيه المصلحة لعامة رغم الجهد المحترم من الحراس الصغار.

واختتم: حتى الآن لا يمكن مقارنة الشناوي بالحضري، الحضري لديه أرقام إعجازية وهو معجزة حراس المرمى في أفريقيا، ولكن الشناوي يحتاج لوقت والمؤشرات تقول أنه يسير في هذا الاتجاه، وتابعت تصريحاته بعد مباراة كينيا عندما قال لزملائه "لما بتحبوا تبقوا رجالة بتبقوا رجالة"، احترمت هذا الأمر جداً واحترامه لزملائه.