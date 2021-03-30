شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون ينتظمون في تدريبات بيراميدز قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اللاعبون السبعة الدوليون في تدريبات بيراميدز صباح اليوم التي جرت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية في الفترة الأخيرة، وتواجد الخماسي الدولي في المنتخب الأول، عمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق في التدريبات.



محمد فاروق



أحمد أيمن منصور وعمر جابر

وخاض الثلاثي فاروق وجبر وجابر تدريبات استشفائية في الجيم، فيما شارك الثنائي أحمد أيمن وإسلام عيسى في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد انتهاء مشاركتهم في مباراتي كينيا وجزر القمر مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



على جبر

كما انتظم في التدريبات الجماعية، ثنائي المنتخب الأولمبي المصري، أسامة جلال وإبراهيم عادل، بعد انتهاء معسكر الفراعنة الذي جرى مؤخرا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الإعداد للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

واستقبل الجهاز الفني واللاعبون، زملائهم السبعة الدوليين بترحاب كبير وسعادة وهنأوهم على المرحلة الماضية والمشاركة مع المنتخبين الأول والأولمبي، وأجرى اللاعبون السبعة المسحة الخاصة بالسفر إلى المغرب.

ويستعد بيراميدز للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم 4 أبريل المقبل باستاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.