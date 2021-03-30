شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. كرم جابر: أهوى أكل المشويات وأحب عادل أدهم وكافو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب كرم جابر نجم الإسماعيلي الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأصدقاء

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا



كرم جابر

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل أدهم



كرم جابر

من مطربك المفضل ؟

فريد الأطرش

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال



كرم جابر

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كافو