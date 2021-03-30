شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة بعد إلغاء قمة الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدور الاول من بطولة دورى سوبر كرة السلة، عدا مباراة الاهلى و الزمالك التى تم الغاؤها من جانب مراقب المباراة ، على خفلفية حضور الجماهير فى صالة المنافسات، وهو ما أحدث تغيير مؤقت فى جدول ترتيب فرق البطولة، لحين حسم الموقف النهائى للمباراة الملغاة.

جاء جدول ترتيب الدورى بتصدر الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة ، ويليه الجزيرة فى المركز الثانى بنفس عدد النقاط ، بالفوز فى 9 مباريات و الخسارة فى مواجهتين ومن بعده الجزيرة بالفوز فى 9 و الخسارة فى اثنان.

اما الزمالك فتراجع الى المركز الثالث ، برصيد 18 نقطة ، ويليه سبورتنج رابعا برصيد 16 نقطة ، بينما الأهلى توقف عند المركز الخامس كما هو برصيد 15 نقطة، ويليه سموحة، ثم الاتصالات والجيش على الترتيب .

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات اجتماع مساء اليوم لحسم موقف أزمة المباراة الملغاة و القرارات التى يتم اتخاذها لانهاء الأزمة سواء باعادة اللقاء فى صالة محايدة ، أو احتساب فوز الاهلى مع تغريم الزمالك .