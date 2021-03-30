شكرا لقرائتكم خبر عن تراى ماتش» بين لاعبى الأهلي استعدادًا لمباراة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة «تراي ماتش» بطول الملعب بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفريق الشباب بالنادي، وذلك في ختام فقرات المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأقيم "التراي ماتش" بين الفريقين على شوطين، وشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين، وذلك في إطار تجهيز عناصر الفريق الأول لمباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى ، يترقب الجهاز الطبي بالأهلي تقرير سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن حالة علي معلول لاعب الفريق الأحمر بعد عودته من بلاده، لتحديد حالة اللاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك والمحدد لها 18 أبريل القادم، وإمكانية مشاركته في المباراة أو الاستبعاد من الحسابات الفنية في هذه المواجهة الصعبة.

ويمني الجهاز الفني للأهلي النفس في أن يتم تجهيز علي معلول للمشاركة في المباريات قبل مباراة القمة، على أن يكون جاهزا للمشاركة وقيادة الجبهة اليسرى ضد الزمالك، باعتباره من مفاتيح اللعب المهمة التي يعتمد عليها موسيماني في اختراق دفاعات المنافسين، وتحديد موقفه من المشاركة أساسيا في هذه المباراة أو الدفع به كبديل حال تأكد صعوبة مشاركته أساسيا في مباراة القمة.