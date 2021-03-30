شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بالتزام لاعبي الزمالك وتدريبات تأهيلية لزيزو وجمعة والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشاد المدير الفني بجميع اللاعبين على المجهود الذي قدموه في التدريبات خلال الأيام الماضية، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مولودية الجزائر الجزائري.

فيما خضع الثلاثي محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" لاعبو فريق الزمالك، لجلسة تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق.

وقرر الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون خضوع الونش وعبد الله جمعة لتدريبات استشفائية بعد مشاركتهما مع المنتخب في لقاء أمس أمام جزر القمر، بينما خضع "زيزو" لجلسة تأهيلية بناء على طلب المدير الفني.

وشهد المران مشاركة كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.