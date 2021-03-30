شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يحتفل بتألقه مع منتخب تونس عبر الـ " فيس بوك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك صورا له من مشاركته مع منتخب بلاده تونس في تصفيات أمم افريقيا 2022 والتي تألق خلالها ساسي وقاد فريقه لفوزين متتاليين علي ليبيا وغينيا الاستوائية.

ونشر فرجاني ساسي صورا له من مباراة تونس مع غينيا الاستوائية عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وعلق عليها قائلا : Look forward and focus ، ومعناها : التطلع للمستقبل والتركيز.

ومن المنتظر أن يشارك فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك المقبلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها 4 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، وذلك برفقة زميله سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس والذي تألق أيضا واحرز 3 أهداف في المباراتين مع منتخب تونس.



فرجاني ساسي مع منتخب تونس

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو فريق الزمالك الدوليين لتدريبات بدنية اليوم علي هامش المران الجماعي المقرر انطلاقه بعد قليل استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وينضم لتدريبات اليوم خماسي المنتخب الأول محمود جنش وطارق حامد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وزيزو ، وثنائي منتخب تونس فرجاني ساسي وسيف الجزيري ، وثلاثي المنتخب الاوليمبي امام عاشور واحمد عيد واسامة فيصل.

وقرر كارتيرون خضوع جميع اللاعبين الدوليين لبرنامج تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم اليوم وكذلك برنامج استشفائي للتخلص من الإرهاق علي ان يشاركوا جميعا في التدريبات الجماعية بداية من الغد استعدادا للسفر الخميس الي الجزائر.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن اللاعبين المعارين من الفريق حتي نهاية الموسم، وذلك لاتخاذ القرار الأمثل بالنسبة لمستقبلهم مع الفريق ، سواء بالاستمرار عقب الإعارة او عدم حاجة الفريق لهم.

واستقر كارتيرون علي عودة الثلاثي مصطفي فتحي المعار الي سموحة ومحمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي وعمر السعيد المعار الي الجونة، وذلك بعد تألق الثلاثي في مباريات الفرق التي يشاركون بها منذ اعارتهم في يناير.