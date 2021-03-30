شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ من اتحاد الكرة يعطل إجراءات سفر مصطفى محمد إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصطفى محمد لاعب منتخب مصر والمحترف فى جالطا سراى التركى، حاليا أزمة فى مطار القاهرة تحول دون إنهاء إجراءات سفره إلى تركيا بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر بعدما خاض الفراعنة مباراتىّ كينيا وجزر القمر.

وتوجه اللاعب إلى مطار القاهرة منذ قليل لانهاء إجراءات السفر، قبل أن يتعذر سفره لحين إنهاء بعض الإجراءات التى تخلف اتحاد الكرة عن إنهائها ، حيث تسبب خطأ إدارى من اتحاد الكرة فى تعطيل إجراءات سفر اللاعب.

وكان مصطفى محمد قد تعرض لحادث سرقة فى تركيا وفقد جواز سفره، قبل أن يستخرج وثيقة سفر للانضمام للمنتخب وهو ما حدث بالفعل، وتم استخراج جواز سفر له لكن لم تنته حتى الأن إجراءات السفر ويتواجد اللاعب بمطار القاهرة انتظارا لحل الأزمة.