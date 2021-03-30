شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن مباراة المريخ وخطته للحفاظ على لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا مشيرا الى طموحه في تحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه لحسم التأهل لدور الثمانية.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق، سيتوجه الي السودان بهدف تقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة ،وهو يعمل خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي . واستكمل موسيماني حديثه قائلا :" لدي ثلاثة أهداف أسعى لتحقيقها من الفوز على المريخ السوداني بملعبه وهذا ما اعمل عليه ". وأضاف المدير الفني للأهلي :" تحقيق الفوز سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف وهي، حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا نحو الخروج كأول مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد المقبلة، والنقطة الثالثة هي توصيل رسالتنا للجميع اننا نفوز خارج وداخل ملعبنا "

وعن الجانب الفني للمباراة قال موسيماني :" المريخ فريق صعب للغاية وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية ولكنها مرة القدم ".

واستكمل موسيماني :" المريخ فريق قوي جدا على ملعبه ولكني قمت بدراسته جيدا وأتمنى أن يحالفني التوفيق لتحقيق ما أسعى إليه وهو الفوز ".

واتم موسيماني حديثه عن مباراة المريخ :" مباراتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في غاية الأهمية بمشوارنا اولا لحسم الصعود وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة لأنها مكانة الاهلي دائما هي البحث والسعي للمركز الأول.

وعن موقف الأهلي في المجموعة قبل الفوز على فيتا كلوب في الكونغو قال موسيماني :" ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتننا في دوري المجموعات هي الأفضل ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل ".

واختتم موسيماني حديثه :" دوري المجموعات مثل الماراثون وما يعنينا هو أن نصل إلى أهدافنا في نهاية السباق وهذا ما أسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.