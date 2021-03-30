شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما فقد على معلول زوجته بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.
وكشف معلول عن أكثر موقف غريب حصل له خلال تواجده فى مصر قائلا: "كنت فى أحد المولات الشهيرة أنا وزوجتى وشاهدنى أحد الأطفال وظل يصرخ على معلول وبعد أقل من دقائق وجدت الكثير من الجماهير تلتف حولى لتلتقط معى الصور وحينها لم أجد زوجتى، وظللت أبحث عنها حتى وجدتها".
تحدث على معلول عن أهم مباراة له مع النادى الأهلى هذا الموسم، مشيرًا إلى مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في الدورى المصرى لإحرازه هدفا فى كل مباراة بعد الدقيقة 90.