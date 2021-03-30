شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما فقد على معلول زوجته بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

وفتح على معلول، نجم الأهلى وجناحه الأيسر الطائر، وأحد أهم لاعبى القلعة الحمراء، خزائن أسراره وتحدث عن العديد من الكواليس فى حوار سابق مع موقع الأهلى الرسمى، وأكد معلول أنه كان يتمنى أن يكون مدرسًا قبل احترافه لعب كرة القدم مع أى فريق، قائلاً: "كنت أتمنى أن أكون مدرس ألعاب قبل احتراف الكرة".