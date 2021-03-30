شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: نمتلك البديل القوى ولكن ليس فى جميع المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيوب مدرب عام المنتخب أن كل يوم إضافي في المعسكر مع المنتخب الوطني يمنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والظهور بشكل أفضل، وهذا سبب تألق اللاعبين أمام جزر القمر بعد تراجع مستواهم أمام كينيا، وقال أيوب في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفوز على جزر القمر كان مهم خاصة في هذا التوقيت وحققنا أداء مرضي للجماهير، لدينا لاعبين مميزين ولكن هناك أماكن نحتاج فيها أكثر من 3 أو 4 لاعبين، وهذا ظهر بعد أزمة الظهير الأيسر وإصابة فتوح وأيمن أشرف واستدعاء عبد الله جمعة.

أضاف: الشناوي لديه ثبات في الأداء وهو حارس مرمى مصر الآن ومعنا جنش وأبو جبل وبسام وعامر وهناك خامات جيدة في هذا المركز.

واصل: المرحلة الماضية كانت صعبة لكننا حققنا هدفنا في التأهل رغم عدم توفير فرصة خوض مباريات ودية ومعسكرات وغياب اللاعبين بسبب كورونا، والمرحلة المقبلة مهمة جداً وهي تصفيات كأس العالم يهمنا التأهل والجماهير تنتظر منا المنافسة على كأس الأمم والوصول للمونديال، الجماهير دائماً تبحث عن الأفضل.

أكمل: نمتلك البديل القوي ولكن ليس في جميع المراكز، ولذلك نتمنى استمرار الدوري ونتابع جميع المباريات، لدينا قماشة جيدة ولكن نريد زيادة اللاعبين في المراكز.

واختتم: في معسكر مباراة توجو كسبنا بصعوبة على أرضنا ثم فوزنا خارج أرضنا بأداء قوي، وهذا ما حدث في مباراتي كينيا وجزر القمر كل يوم زيادة في المعسكر يخلق انسجام بين اللاعبين ويحقق الهدف المطلوب لنظهر بشكل أفضل.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.