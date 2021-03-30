شكرا لقرائتكم خبر عن السولية محتفلا برباعية الفراعنة : "الحمد لله على الروح والقادم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمرو السولية لاعب الاهلى والمنتخب الوطنى ، بفوز الفراعنة على جزر القمر برباعية نظيفة فى الجولة السادسة و الاخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية التى ستقام بالكاميرون .

ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر مجموعة من صور مشاركته فى مباراة المنتخب أمس ، وعلق عليها :" الحمدلله على المكسب والروح والقادم افضل باذن الله ".

وكان السولية يرتدى شارة قيادة المنتخب أمس أمام جزر القمر ، وعند خروجه وتبديله بطارق حامد قام بإعطاء الشارة للننى ، لكن الاخير طلب منه منحها لمحمد صلاح .

وقام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بإهداء نجم النادى الأهلى عمرو السولية ، قميص المنتخب الخاص به والذى يحمل رقم "10"، وذلك بعد انتهاء مباراة جزر القمر، التى انتهت بفوز المنتخب برباعية نظيفة.