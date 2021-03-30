شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة والبلياردو والطاولة ألعاب رياضية مارسها العندليب عبد الحليم حافظ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 44 على رحيل العندليب عبد الحليم حافظ ، حيث رحل عن عالمنا فى يوم 30 مارس من عام 1977، بعد صراع مع المرض .

ويخطئ من يظن أن العندليب كانت حياته مقتصرة على الفن و الموسيقى فقط ، بل كان بها بعض الوقت للرياضة، وهواياته المختلفة، ومن أبرز الالعاب الرياضية التى كان يمارسها تنس الطاولة ، و كرة القدم و البلياردو.

وفى أحد الفيديوهات النادرة يظهر عبد الحليم حافظ وهو يمارس 3 ألعاب رياضية مختلفة وهى كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو، والتى من الأرجح أن قام بها فى نادى الجزيرة، خاصة أنه كان من أكثر المترددين على النادى، وقدم أحد أشهر أغانيه وهى قارئة الفنجان فى ملعب التنس بالنادى خلال إحدى الحفلات.

كما أن العندليب من شدة حبه للرياضة مع الفن، أطلق أسم أحد الآلات الموسيقية على محمود الخطيب لاعب الأهلى وقتها، و هى الكمنجة ، وهذا ما يكشفه أحد أقاربه فى حوار سابق له بأن عبد الحليم كان يقول أن الخطيب هو "كمنجة" الكرة المصرية.

ولد عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو 1929، وكان الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل، ومحمد، وعلية، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عامه الأول توفى والده ليعيش يتيم الوالدين، وعاش فى بيت خاله الحاج متولى عماشة وكان دائم اللعب مع أولاد عمه فى ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا، الذى عانى منه كثيرا.