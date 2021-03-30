شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدوليين فى تدريبات الزمالك .. وبرنامج بدني بمجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون في المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد المران مشاركة كلا من محمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد ثنائي المنتخب الأول، بجانب ثلاثي المنتخب الأوليمبي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

من ناحية أخرى وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة، مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث شارك في 8 مباريات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى.

وأوصى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي بعد متابعته مع سموحة في المباريات الأخيرة، وقام بتقديم تقرير عن اللاعب لكارتيرون، ليوافق المدير الفني على عودته بالموسم الجديد ليصبح أحد العناصر بالقائمة البيضاء.

ويعتبر مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفني لسموحة في المباريات، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمهارة وأيضا يهدد مرمى المنافسين في كل مباراة، حتى أنه أحرز 5 أهداف مع سموحة منذ يناير وهى نسبة تهديفية جيدة، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف لزملائه خاصة حسام حسن وأحمد سيد عبد القادر .