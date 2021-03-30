شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: عقد عظيمة مع الفريق حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسميا مع محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.

ووقع اللواء محمد عبد السلام وعظيمة على العقود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بحضور النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة النادي واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي والنائب وليد هويدي مدير الكرة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد اللواء محمد عبد السلام أن الكابتن محمد عظيمة من المدربين أصحاب الأسلوب العلمي في التدريب بجانب حصوله على كافة الرخص التدريبية من ألمانيا، فضلا عن تمتعه برؤية استثمارية وهو ما يتوافق مع السياسة العامة لنادي المقاصة في إدارة قطاع كرة القدم، وأشار عبد السلام إلى أن ظروف شخصية منعت المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي من التواجد في المؤتمر الصحفي اليوم.

من جانبه أكد محمد عظيمة أن فريق المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعته على تولي قيادة الفريق في المرحلة الحالية، وأشار إلى أنه يهدف لقيادة الفريق لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي للدوري والحفاظ على مسيرة النجاح التي يعتادها نادي المقاصة.

وأكد النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة نادي المقاصة أن التعاقد مع الكابتن عظيمة كان الهدف الأول منه الحفاظ على استمرارية نجاح الفريق، نظرا لخبراته التدريبية الكبيرة.

وأشار اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي إلى أن الكابتن عظيمة جدير بتولي قيادة فريق المقاصة، معربا عن ثقته في قدرة المدير الفني الجديد على قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري.

من جهته أعرب النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة عن شكره لإدارة النادي على تجديد الثقة به للاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة، موضحًا أن استقرار إدارة النادي على تولي الكابتن عظيمة مهام القيادة الفنية للفريق جاء للثقة الكاملة في قدرته على تحقيق أهداف النادي.