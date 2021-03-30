شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جزر القمر يزور الأهرامات بعد رباعية الفراعنة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتخب جزر القمر على زيارة الأهرامات اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى بلاده بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام الفراعنة القمر برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

و أعرب أفراد بعثة منتخب جزر القمر عن سعادتهم بزيارة الأهرامات أحد أهم معالم مصر خلال تواجدهم فى المحروسة .



منتخب جزر القمر فى الاهرامات



منتخب جزر القمر

ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو المقبل فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.