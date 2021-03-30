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طائرة خاصة تقل محمد صلاح وتريزيجيه تغادر مطار القاهرة إلى لندن

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القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل طائرة خاصة تقل على متنها كلا من اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب الإنجليزى واللاعب محمود حسن تريزيجيه المحترف فى أستون فيلا متوجهين بطائرة خاصة إلى لندن القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقب إنتهاء معسكر منتخب مصر أمس الاثنين للقاء منتخبى كينيا وجزر القمر فى تصفيات الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون 2022.

 

وأنهى النجمان إجراءات سفرهما من صالة رقم 4 بمطار القاهرة والمخصصة للطائرات الخاصة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس حيث كانت الطائرة الخاصة التى نقلتهما قد وصلت من بريطانيا حيث إتفق ناديا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين على تخصيصها للعودة لإنجلترا استعدادا لمباريات الدورى الإنجليزى.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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