شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تقل محمد صلاح وتريزيجيه تغادر مطار القاهرة إلى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل طائرة خاصة تقل على متنها كلا من اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزى واللاعب محمود حسن تريزيجيه المحترف فى أستون فيلا متوجهين بطائرة خاصة إلى لندن القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقب إنتهاء معسكر منتخب مصر أمس الاثنين للقاء منتخبى كينيا وجزر القمر فى تصفيات الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون 2022.

وأنهى النجمان إجراءات سفرهما من صالة رقم 4 بمطار القاهرة والمخصصة للطائرات الخاصة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا حيث كانت الطائرة الخاصة التى نقلتهما قد وصلت من بريطانيا حيث إتفق ناديا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين على تخصيصها للعودة لإنجلترا استعدادا لمباريات الدورى الإنجليزى.