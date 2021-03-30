شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: لم أخطر الزمالك برغبتى فى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم صحة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة، حول إبلاغه لمجلس إدارة النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأضاف فرجاني ساسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن رئيس الزمالك تحدث معه عن ملف التجديد للنادي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يظهر كثيرا في الإعلام إلا أنه سيرد في الوقت المناسب، نافيا ما تردد حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

وطالب فرجاني ساسي الجميع بضرورة تحري الدقة فيما يخص الأخبار التي يتم نشرها عنه في الفترة الحالية, وعدم الحديث عن أمور لا أساس لها من الصحة.

في نفس السياق، نشر التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك صورا له من مشاركته مع منتخب بلاده تونس في تصفيات أمم افريقيا 2022 والتي تألق خلالها ساسي وقاد فريقه لفوزين متتاليين علي ليبيا وغينيا الاستوائية.

ونشر فرجاني ساسي صورا له من مباراة تونس مع غينيا الاستوائية عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وعلق عليها قائلا : Look forward and focus ، ومعناها : التطلع للمستقبل والتركيز.

ومن المنتظر أن يشارك فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك المقبلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها 4 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، وذلك برفقة زميله سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس والذي تألق أيضا واحرز 3 أهداف في المباراتين مع منتخب تونس.