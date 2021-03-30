شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال أحمد ياسر ريان بالظهور الأول له بقميص منتخب مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة منتخب مصر وجزر القمر، مساء أمس، الظهور الأول للشاب أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا والمعار من النادي الأهلي، بقميص المنتخب الوطني الأول.



احمد حسن ريان

ويبدو ان فرحة كبيرة تعترى الاعب، عقب أول مباراة له بقميص المنتخب، نشر أحمد حسن ريان مجموعة صور عبر حسابة على انستجرام، توثق ابرز تدخلاته على الكرة في الملعب وعلق عليها:"معلم".



احمد ياسرريــان



احمد ريان

من جانبه، أعرب ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بمشاركة نجله أحمد ريان مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا، في مباراة الأمس مع الفراعنة أمام جزر القمر والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة، ليسجل بذلك مشاركته الدولية الأولى، مع المنتخب الأول.

وقال ريان في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حسام البدري مدرب محترم وهو أول من صعد أحمد ريان، وأحمد ريان اكتسب الكثير من الخبرات في المنتخب الأوليمبي، ولكن مباراة الأمس كانت الأولى له مع المنتخب الأول، وبالأمس سألته عن رد فعله، فقال لي أن لديه طموح أخر ومحمد صلاح منحهم أمل كبير جداً، ومن فترة أحمد كانت أمنية حياته اللعب بجوار محمد صلاح.

أضاف: حسام البدري وجهازه يمثلون مصر ويجب أن نساندهم ولا نهدم خاصة أنه سيواجه تحديات جديدة وتصفيات كأس العالم ويحتاج للدعم.

ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.