شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من المطار.. فرجانى ساسى وسيف الجزيرى يستعدان للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجمان التونسيان المحترفان فى صفوف نادى الزمالك، فرجانى ساسى وسيف الجزيرى، لمغادرة تونس والعودة إلى القاهرة، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2022 فى الكاميرون.

ونشر ساسى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة له مع الجزيرى، من مطار تونس، فى انتظار الطائرة، صحبها بتعليق: "إلى القاهرة".



فرجانى والجزيرى

ومن المقرر أن ينضم الثنائى إلى تدريبات الزمالك، ويخضعا لمسحة طبية مع باقى اللاعبين اليوم، قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر اليوم أو غدًا، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، صباح الخميس، قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.