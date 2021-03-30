شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: كنت "هتنفخ" لو الشناوى لم يتألق بالمونديال وجنش لا يستحق المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق وسموحة الحالي، عن كواليس مفاوضاته مع هيكتوب كوبر مدرب المنتخب الأسبق، للدفع بمحمد الشناوي أساسياً في تشكيل المنتخب الوطني في كأس العالم، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: 10 أيام قبل السفر لروسيا كان كوبر يتحدث معي ويقول لي عايز تلعب لاعب معندوش دقيقة لعب دولي في كأس العالم، حتى مباراة البرتغال أظهر مستوى غير طبيعي وفي نفس هذا اليوم كوبر قال لي اعمل اللي انت عايزه.

أضاف: "كل الناس كانت تعتقد أن الحضري هو من سيبدأ لأنه كان يتدرب معي قبل المعسكر بفترة، لكن الأمر لم يكن كذلك كنت فقط أريد أن أحافظ على مستواه، واتفقنا بعد مباراة البرتغال كجهاز فني على محمد الشناوي وبعد أول مباراة كان احتفال كبير جداً بالشناوي لأنه حصد رجل المباراة".

واصل: "كل ما الشناوي كان يلعب مباريات كان يطمئني على مستواه ، اتخذت قرار مشاركة الشناوي وكان ممكن اتنفخ لو اتغلبنا 5 أو 6، لكني مؤمن بالشناوي منذ أن كان في بتروجت وكنت أضمه للمنتخب".

واختتم:" من رأيي أن جنش لم يستحق الانضمام للمنتخب لمجرد أنه لعب مباراتين، وكان أبو جبل أحق بالانضمام، والجهاز الفني للمنتخب رائع، ولكن الانتقادات كل مرة توجه للمدرب، في مباراة كينيا كان هناك استرخاء من اللاعبين، المدرب لم يتغير بين مباراتي جزر القمر وكينيا، ولكن اللاعبين يتحملون المسئولية".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.