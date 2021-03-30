شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاده مرتين ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازم امام نجم الزمالك و المنتخب السابق من قائمة اللاعبين الذين يحتفلون بعيد ميلادهم مرتين ، مثل محمد بركات وشريف حنفى وغيرهم لأسباب مختلفة .

ويحتفل حازم امام بعيد ميلاده مرتين فى كل عام ، وهما يومى 16 أبريل و 10 مايو ، و كشف الثعلب أن السبب فى هذا يرجع الى سفر والده يوم ميلاده .

"بابا كان مسافر" ..جملة قالها حازم إمام عندما تم سؤاله عن أسباب الاحتفال بعيد ميلاده مرتين فى العام حيث قال ": 16 إبريل هو ميلادى الحقيقى فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 ولكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو وذلك لظروف سفر والدى "حماده إمام" خارج البلاد ، مضيفا : "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

وساهم حازم إمام فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 التى أقيمت ببوركينا فاسو وكذلك دورة الألعاب الأفريقية عام 1996 والتتويج بلقب الدورى ثلاث مرات وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والسوبر الأفريقى مع الزمالك.